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आवेदन:दरवाजे पर से बाइक की चोरी, थाने में आवेदन

केवटी4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के लदारी गांव के पलट कुमार झा की बाइक बुधवार की देर रात उनके दरवाजे पर से चोरी चली गई। इस संबंध में उन्होंने थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि अन्य दिनों की तरह वे दरवाजे पर बाइक लगाकर सोने चले गए थे। रात में करीब 1 बजे बाहर निकले तो दरवाजे से बाइक गायब थी। वहीं गांव में आए दिन चोरी की घटना से लोगों मेंे आक्रोश है। उन्हांेने पुलिस से चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

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