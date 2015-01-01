पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चार-चार लाख का चेक:आपदा प्रबंधन कोष से तीन लोगों को मिला चार-चार लाख का चेक

केवटीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुवार को अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने अपने कार्यालय कक्ष में अलग-अलग मदों के कुल 3 लोगों को 4-4 लाख का चेक प्रदान किया। कोरोना से मरने वाले प्रखंड के असराहा निवासी उपेंद्र साहू की पत्नी सोनिया देवी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख का चेक प्रदान किया गया। कोरोना से मरने वालों के भुगतान मामले में प्रखंड का यह पहला मामला है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मद से मेघा निवासी मृतक सतीश यादव के पिता विनोद यादव ने चेक प्राप्त किया। सतीश गड्ढा के पानी में डूब कर मर गया था। सड़क दुर्घटना में मरे नयागांव निवासी सत्यम कुमार के पिता लक्ष्मीनारायण यादव ने चेक प्राप्त किया।मौके पर नयागांव पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया लखिचन्द्र यादव सहित अन्य लोग व अंचल कर्मी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें