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चुनाव:केवटी विधानसभा में शांतिपूर्ण हुई वोटिंग, बूथों पर सुबह में महिला तो शाम में पुरुष मतदाताओं की अधिक रही संख्या

केवटीएक घंटा पहले
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  • सुबह में 10 बजे तक 25 प्रतिशत तो मतदान खत्म होने तक 54 प्रतिशत लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग

केवटी में मतदान शांतिपूर्ण हुआ। सुबह 7 बजे से मतदाता उत्साह के साथ वोट करने लगे। करीब 10 बजे तक 21 से 25 प्रतिशत तक मतदान हुए। इसमें अधिकांश जगह महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। शाम 5 बजे तक 54 प्रतिशत मतदान होने की सूचना है। इन बूथों पर पहली बार वोट डालने के लिए पहुंचे मतदाताओं में हेना प्रवीण, प्रीति कुमारी, जीलानी, विश्वजीत, आदित्य पुष्कर, सुमित रंजन, पवन, मिहिर रंजन, नागमणि, रजनीश रंजन, राम शर्मा, हरे राम शर्मा, सतीश यादव, पंकज यादव ने पहली बार मतदान कर प्रसन्न दिखे। इसी तरह बुजुर्ग मतदाताओं में दड़िमा बूथ संख्या 218 पर जयकांत मंडल 85, रनवे प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 209 पर 100 वर्षीय अशेश्वर साहु, 95 वर्षीय बिलटू सहनी भी मतदान कर अपना फर्ज निभाया। केवटी मध्य विद्यालय बालक स्थित आदर्श बूथ संख्या 203 पर केवटी निवासी 87 वर्षीय कामेंद्र नारायण दास को बुजुर्ग मतदाता का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से जारी किया गया। निर्वाची अधिकारी सह डीसीएलआर साहुल हसन खां, सहायक निर्वाची अधिकारी सह बीडीओ महताब अंसारी लगे रहे।

केवटी में 13 जगहों पर मिली ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना

निर्वाची अधिकारी साहुल हसन खां ने बताया कि कुल 13 जगह से ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। कुछ जगहों पर इवीएम बदलना पड़ा। कुछ जगहों पर इंजीनियरों को भेज कर मशीन ठीक कराया गया। क्षेत्र में कुल 89 पेट्रोलिंग पार्टी लगाये गये थे। 5 इंजीनियर और 19 क्यूआरटी के अलावा दरभंगा-मधुबनी जिला के सीमा पर बनवारी में दिनभर इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) की टीम आने-जाने वालों पर नजर रख रही थी। सीओ अजीत कुमार झा भी दिन भर विभिन्न मतदान केन्द्रों निरीक्षण करते देखे गये। चुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षक भूपेंद्र सिंह दोमे, कोयलास्थान, ननौरा, गठ्ठुली,समैला, केवटी, रनवे आदि बूथों का दौरा किया। पिंक बूथ केवटी पर सिर्फ महिला मतदान कर्मियों को लगाया गया था।

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