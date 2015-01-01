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मामला दर्ज:दो पक्षों के बीच आपसी विवाद मामला दर्ज

खजौली4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के खजौली गांव में आपसी विवाद को लेकर खजौली निवासी राजदेव महतो ने खजौली पंचायत के सरपंच उषा देवी, शांति देवी, दीपक कुमार, जगरनाथ कुमार के विरुद्ध स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष उमेश कुमार पासवान ने बताया कि आवेदन की आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने के कार्रवाई की जाएगी।

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