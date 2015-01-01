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अपील:बुजुर्ग महिला वोटर्स ने लिया हिस्सा, लोगों से वोटिंग की अपील की

खजौलीएक घंटा पहले
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शनिवार को तीसरे चरण के मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त किए जाने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। हल्की हवाओं की सिसकियों व ठंड के बावजूद मतदान को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। पुरुष मतदाता से अधिक महिला मतदाता मतदान करने के लिए उत्साहित थे। महिला मतदाता सुबह से लेकर दिन भर टोली बनाकर घर से मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रही थीं। करीब दो बजे 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के नरार उतर बाई टोल बूथ संख्या-259 से मतदान कर निकली 65 वर्षीय महिला फूल देवी बताती है कि सुबह ठंड के कारण मतदान करने नहीं पहुंच पाए। साथ में आई करीब 50 वर्षीय शुभकला देवी बताती हैं कि मैंने मतदान विकास के नाम पर किया है। वहीं, कोविड-19 के दिशा-निर्देश के अनुरूप थर्मल स्क्रीनिंग व हाथ को सेनेटाइज करने के बाद ही लोग अंदर जा रहे थे।

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