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गहमागहमी:नामांकन के अंतिम दिन बनी रही गहमागहमी

खुटौना4 घंटे पहले
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आगामी 15 फरवरी को होने वाले फैक्स चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार की शाम समाप्त हो गई। इस दौरान प्रखंड मुख्यालय में माहौल रंग-गुलाल से गुलजार रहा। मालूम हो कि खुटौना प्रखंड के चार पंचायतों में पैक्स चुनाव होना है। इसके लिए कुल 17 बूथ बनाए गए हैं। लोग बीरपुर, कारमेघ पश्चमी, कारमेघ उतरी और दुर्गीपट्टी पैक्स में अपने मत का प्रयोग करेंगे। नामांकन के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की गहमागहमी रही। नामांकन के पहले दिन दुर्गीपट्टी से अध्यक्ष समेत 11 सदस्यों ने नामांकन का पर्चा भरा। इसकी जानकारी बीडीओ आलोक कुमार ने दी है।

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