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नामांकन:पैक्स चुनाव के लिए पहले दिन नहीं हुआ नामांकन

लदनियां5 घंटे पहले
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प्रखंड स्थित खोजा व पथराही पैक्स चुनाव के लिए जारी नामांकन तिथि के प्रथम दिन शनिवार को किसी पद के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया। जानकारी देते हुए एआरओ सह बीपीआरओ नरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि पथराही व खोजा पैक्स के अध्यक्ष तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के रिक्त पद के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करना है। प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थी का नामांकन नहीं हुआ। नामांकन दो फरवरी तक होना है। रविवार होने के कारण 31 जनवरी को नामांकन कार्य नहीं होगा।

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