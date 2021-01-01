पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चुनाव:सदस्यों के निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने का रास्ता साफ

लदनियां4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड के खोजा व पथराही पैक्स चुनाव के लिए जारी नामांकन तिथि के अंतिम दिन मंगलवार को सामुदायिक प्रशिक्षण भवन के सभागार में खोजा पैक्स के अध्यक्ष पर पर मात्र शंभूनाथ यादव ने नामांकन किया। सदस्य के ग्यारह पद के विरुद्ध भी मात्र एक-एक लोगों ने ही नामांकन किया। वहीं पथराही पैक्स के अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र प्रसाद सिंह व विन्देश्वर सिंह ने नामांकन किया। सदस्य के दो पदों पर एक से अधिक लोगों ने नामांकन किया। जानकारी देते हुए एआरओ सह बीपीआरओ नरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि खोजा पैक्स में सभी पद पर निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। पथराही पैक्स में 15 फरवरी को चुनाव होगा। इसके लिए मध्य विद्यालय भुरकुरिया पथराही में पांच मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser