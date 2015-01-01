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विशनपुर का मामला:फर्जी वोटिंग को रोकने पर पुलिस व ग्रामीणों में झड़प

लदनियांएक घंटा पहले
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  • लोगों ने एक निजी वाहन को फूंका

बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लदनियां थाना अंतर्गत विशनपुर गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या-60 पर मतदान समाप्त होने के समय ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने चुनाव कार्य में लगे एक निजी वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। लदनियां थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव समाप्ति के दौरान कुछ असमाजिक ग्रामीणों के द्वारा बोगस वोटिंग करने का प्रयास किया जाने लगा। इन लोगों को रोकने के लिए जब सुरक्षाकर्मियों ने सख्ती दिखाई तो ग्रामीण पुलिस पर उग्र हो गए। काफी मशकत के बाद भी ग्रामीण बूथ से हटने को तैयार नहीं थे। इस दौरान ईवीएम व प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राशसन ने पांच से सात राउंड हवाई फायरिंग की।

पुलिस की सख्ती को देखते हुए वहां से भीड़ हटने लगी। इस दौरान भाड़ी मात्रा में घटनास्थल पर अगल बगल के थाने के सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे। जयनगर एएसपी सौर्य कुमार सुमन ने मामले को शांत करने की कोशिश की। एएसपी कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में हैं। वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एसपी डॉ. सत्य प्रकाश ने बताया कि बोगस वोटिंग को लेकर ग्रामीण मतदान केंद्र पर पहुंचे थे लेकिन सुरक्षा बालों ने मतदान में किसी प्राकार की खलल नहीं होने दी। पुलिस अभिरक्षा में सभी ईवीएम व कर्मियों को लेकर सुरक्षा टीम निकल चुकी है।

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