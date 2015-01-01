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अपराध:युवक की हत्या करने के मामले में महिला गिरफ्तार

लदनियां2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी अपहृत 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह की हत्या की पुष्टि उस समय हुई जब पुलिस ने मामले में संलिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया।

उसकी गिरफ्तारी सोमवार काे रुद्रपुर थाने के भदुआर गांव से हुई। पूछताछ में महिला रंजू देवी उर्फ रंजना के अनुसार 4 अगस्त को उसकी हत्या की गई जिसमें उसके अतिरिक्त तीन पुरुष व एक अन्य महिला शामिल हैं। रंजू को पूछताछ के बाद मंगलवार को जेल भेजा गया। लड़के का अपहरण चार माह पूर्व हुआ था।

मामले में उसके पिता शिवनाथ सिंह के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आवेदन के अनुसार अपहृत गांव के ही गोविंद सिंह के घर जाकर बच्चों को पढ़ाता था। उनके यहां रुद्रपुर थाने के भदुआर गांव से तीस वर्षीया रंजू उर्फ रंजना देवी का रिश्तेदारी के कारण आना जाना था जिनसे उनके लड़के की बातचीत होती थी।

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