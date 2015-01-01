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भारत माला प्रोजेक्ट:भारत माला परियोजना के तहत बनने वाले एनएच का टीम ने किया निरीक्षण

लखनौर2 दिन पहले
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  • एनएच-57 पर बिदेश्वर स्थान से भेजा तक सड़क का होगा निर्माण

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए मंगलवार को 6 सदस्य टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।

लखनौर के दैयाखरबार चौक से निरीक्षण का कार्य शुरू हुआ जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी, डीसीएलआर सुधीर कुमार सिन्हा, लखनौर सीओ विकेश पांडेय, एनएचएआई के अमीन परवेज आलम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद राजिक, भू-अर्जन के अमीन कमलेश सिंह, एनएचएआई के इंजीनियर राहुल कुमार के साथ अन्य विभागीय पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। इन लोगों के द्वारा भूमि के वर्तमान स्वरूप व इसके उपयोग के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही अधिगृहित भूमि के किस्म निर्धारण पर भी विमर्श किया गया। सभी अधिकारी बनने वाले एनएच के नक्शा के अनुसार जमीन की स्थितियों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

अमीन के अनुसार लखनौर में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय तथा पशु अस्पताल भी एनएच के चपेट में आ जाएगा। टीम द्वारा लखनौर से भेजा तक निरीक्षण किया गया। जिला भू अर्जन पदाधिकारी व एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट पैकेज 3 के अंतर्गत यह सड़क बिदेश्वर स्थान से भेजा तक बनेगी।

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