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निरीक्षण:फुलपरास के डीएसपी ने थाने का किया निरीक्षण

लौकही4 घंटे पहले
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फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बुधवार को लौकही थाना का निरीक्षण किया। उन्हाेंने थाने में गुंडा पंजी, लूटकांड सहित विभिन्न कांडों का समीक्षा की। जाच के उपरांत उन्होंने थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिसकर्मियों से कई मामले में पूछताछ भी की। उन्होंने अपराधियाें व शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखने, वाहन चेकिंग अभियान बराबर जारी रखने, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट पर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने, दिवा, संध्या अाैर रात्रि गश्त में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मौके पर थानाध्यक्ष राम चन्द्र चौपाल, प्रदीप कुमार, मेवा लाल, सतेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।

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