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संपन्न हुआ चुनाव:लौकही विस क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ चुनाव

लौकहीएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लौकहा विधानसभा क्षेत्र के लौकही प्रखंड क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। खासकर महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, एसडीओ गणेश प्रसाद व लौकही थानाध्यक्ष राम चन्द्र चौपाल ने पुलिस बल के साथ सभी मतदान केंद्रों और भारत-नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों का भी दौड़ा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच निष्पक्ष अौर शांतिपूर्ण वातावरण माहौल में मतदाताओं ने मतदान किया।

इधर भारत-नेपाल बॉर्डर सील रहा। लोगों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। लौकही प्रखंड क्षेत्र में सभी बूथों पर लोगों ने कतारबद्ध हो कर हो कर मतदान किया। लेकिन सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हुआ। कई मतदान केंद्रों पर पंडाल की कोई व्यवस्था नहीं थी और व्हील चेयर की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस कारण दिव्यांग वोटरों को वोट डालने में काफी परेशानी हुई। 75 प्रतिशत दिव्यांग अपना वोट गिराने से वंचित रह गए।े

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