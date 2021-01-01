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नामजद:विभिन्न कांडों के नामजद वारंटियों को पकड़ा गया

लौकही5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के दो गांव से विभिन्न कांडों के नामजद नरहिया खुखरीपट्टी गांव निवासी जीवछ मंडल और थारूवाही गांव निवासी भागवत झा को शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को उनकेे घर से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राम चन्द्र चौपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों वारंटी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

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