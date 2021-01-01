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सम्मेलन:दो दिवसीय संत कबीर सम्मेलन हुआ संपन्न

लौकही4 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र की झहुरी पंचायत में राजा चौक के पास महादेव मंदिर परिसर में संत कवि राम गुलाम साह के नेतृत्व में दो दिवसीय महा सदगुरु कबीर अंतरराष्ट्रीय संत सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हाे गया। दो दिवसीय कथा अाैर प्रवचन सुनने के लिए भारत व पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुजफ्फरपुर से आए संत कबीर दर्शन के प्रवक्ता प्रो. छोटे लाल साह ने कथा प्रवचन के दौरान कहा कि जातिवाद काे छोड़कर मानव धर्म के लिए कवि दर्शन ही महामार्ग हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने बताया है कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग ही विश्व शांति का मार्ग है। संत मनोज कुमार ने कहा कि संत कबीर सम्मेलन में कीर्तन, भजन अाैर प्रवचन सुनने से मन की शांति मिलती हैं।

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