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तैयारी:1860 पोलिंग पार्टियों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी

मधेपुरा3 घंटे पहले
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केशव कन्या उच्च विद्यालय में उपस्थित मतदानकर्मी।
  • 240 कर्मी रहेंगे रिजर्व में, मतदानकर्मियों को दिया गया मास्क और सैनिटाइजर : बीडीओ

तीसरे चरण व अंतिम चरण में हो रहे जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को मधेपुरा 71 विधानसभा में मतदान कराने को लेकर मतदानकर्मियों व अधिकारियों को कोविड-19 की पूरी सुरक्षा किट के साथ केशव कन्या उच्च विद्यालय से रवाना किया गया। सदर बीडीओ ने बताया कि हर हाल में चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लगभग 1860 पोलिंग पार्टियों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। शेष 240 कर्मियों को रिजर्व रखा गया है। उन्होंने बताया कि मतदान में उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने के कारण सभी बूथों पर दो-दो ईवीएम व उतनी ही वीवीपैट भेजी रही है। उन्हाेंने बताया कि ईवीएम व वीवीपैट की संख्या 944 है। वहीं रिजर्व में 10 प्रतिशत अतिरिक्त रखी गई है। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टी को ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया है। बीडीओ ने बताया कि कोरोना को लेकर ग्लब्स, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण सभी को किया गया। पुलिस बल को भी कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक किट उपलब्ध कराई गई। मतदान केंद्रों पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुरूप मतदान कराया जाएगा। बूथों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कचरा संग्रह के लिए प्रत्येक बूथ पर दो-दो कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है।

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