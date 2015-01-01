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कार्रवाई:बिना मास्क के घूम रहे 22 लाेग पकड़े गए

मधेपुरा2 दिन पहले
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एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश से काेरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस लगातार मास्क जांच अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सोमवार को सदर पुलिस ने िवभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे 22 लोगाें को पकड़ा। 50 रुपए की दर से कुल 1100 रुपए की वसूली की गई।

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