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विवि:पीएचडी कोर्स वर्क के 298 छात्र हुए उत्तीर्ण

मधेपुराएक घंटा पहले
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पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा- 2019 का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोर्स वर्क के 298 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। वहीं 16 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग रखा गया है। जबकि चार छात्र फेल हैं।

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