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कार्रवाई:लूटकांड में 3 अपराधी और एक सहयोगी धराया

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • मधेपुरा व सहरसा जिले के हैं दो-दो आरोपी
  • पेट्रोल पंप लूटकांड में भी स्वीकार की संलिप्तत

स्टेशन चौक स्थित आलू-प्याज के थोक विक्रेता ममता ट्रेडर्स में 20 जनवरी काे 4.5 लाख की लूटकांड बुधवार को एसपी योगेंद्र कुमार ने खुलासा किया। कांड में संलिप्त गिरोह के चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि 13 नवंबर 2019 को गणेश स्थान स्थित पार्वती रामचंद्र पेट्रोल पम्प पर इसी गिरोह के अपराधियों ने लूट की थी।

पूछताछ में इन लोगों ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकारी। ममता ट्रेडर्स में 4.5 लाख रुपए की लूट के बाद सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, सदर थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, जमादार अरुण सिंह, कमांडो हेड विपिन कुमार की टीम के सदस्य तथा तकनीकी सेल के सदस्यों को शामिल किया गया था। इस टीम ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर तीन अपराधियों तथा उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया।

उनके पास से दो कट्‌टा, दो कारतूस, लूट के 48000 रुपए, घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और 3 मोबाइल बरामद किया गया। अपराधियों की पहचान घैलाढ़ थाना क्षेत्र के प्रिंस कुमार, सहरसा जिले के सुरमाहा बिशनपुर वार्ड-1 निवासी झुनकी लाल यादव, सौरबाजार थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी कन्हैया कुमार, और सदर थाने के तुनियाही निवासी रमेश यादव को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव, सदर थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, जमादार अरुण सिंह आदि मौजूद थे।

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