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इंटरमीडिएट परीक्षा:जिले में आज से 38 केंद्रों पर 33415 परीक्षार्थी देंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा

मधेपुरा4 घंटे पहले
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केशव कन्या उच्च विद्यालय, जिसे बनाया गया है मॉडल केंद्र। - Dainik Bhaskar
केशव कन्या उच्च विद्यालय, जिसे बनाया गया है मॉडल केंद्र।
  • दो स्थानों पर बनाया गया नियंत्रण कक्ष, गड़बड़ी पर केंद्राधीक्षक होंगे जिम्मेदार, 10 मिनट पहले तक छात्रों को मिलेगी प्रवेश की अनुमति

जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा को लेकर पूर्व में ही डीएम श्याम बिहारी मीणा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से बैठक कर सभी अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिना परिचय पत्र के बाहर से कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सभी जिम्मेदारी केंद्राधीक्षक की होगी। बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर या अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएंगे। बताया गया कि दो स्थानों पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना समाहरणालय एवं उदाकिशुनगंज एसडीओ कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में देने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रों पर सैनिटाइजर की रहेगी व्यवस्था, वीडियोग्राफी भी होगी
वहीं डीईओ जगतपति चौधरी ने बताया कि जिले में 38 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। सभी छात्रों व वीक्षकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। परीक्षा अवधि तक वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। छात्रों को 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कदाचार में पकड़े गए परीक्षार्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। डीईओ ने बताया कि भीषण शीतलहर काे देखते हुए केंद्र पर जूता व मोजा पहनकर प्रवेश करने की इजाजत दी गई है।

केशव कन्या उवि मॉडल परीक्षा केंद्र
पिछले वर्ष की भांति इस बार भी शहर के केशव कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा केंद्र पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र रहेगा। केंद्र को पूरी तरह से फूल-माला और गुब्बारों से सजाया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर सिर्फ महिला वीक्षकों को लगाया गया है। वहीं केंद्र के बाहर महिला पुलिस बल को तैनात किया जाएगा।

परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू दुकानों पर भीड़ न लगाने का निर्देश
परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में एक से 13 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित होगा। इसको लेकर शहर में माइकिंग के माध्यम से परीक्षा केंद्र के आस-पास की दुकानदारों से अपील की गई है कि अपने दुकान पर भीड़ न लगने दें। अगर दुकान के सामने अनावश्यक रूप से खड़े लोग भीड़ लगा रहे हैं और कहने पर नहीं हट रहे हैं तो तुरंत इनकी सूचना नियंत्रण कक्ष को दूरभाष पर दें, अन्यथा दुकानदार को भी दोषी माना जाएगा।

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