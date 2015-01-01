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लूट:फाइनेंस कर्मी से हथियार के बल पर 40 हजार की लूट

शंकरपुर4 घंटे पहले
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  • सोनवर्षा पंचायत के डीएसपी टोला की घटना
  • 4 सेंटर से रुपए कलेक्शन कर लौट रहे थे कर्मी

थाना से महज एक किलोमीटर की दूरी पर गुरुवार को सोनवर्षा पंचायत के डीएसपी टोला से पूरब नहर के समीप एक बाइक पर सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने एक फाईनांसकर्मी से हथियार के बल पर 40 हजार रुपए लूट लिए। संघमित्र दिलखुश कुमार रजक व एसएमटी चंदन कुमार राम ने बताया कि चार सेंटर से रुपए कलेक्शन के बाद पांचवें सेंटर डीएसपी टोला से रुपए कलेक्शन करने के बाद बाइक पर सवार होकर शंकरपुर की ओर निकल रहे थे। डीएसपी टोला से कुछ ही दूर पूरब नहर के समीप आने पर आगे से एक बाइक पर सवार तीन लोगों ने उनकी बाइक में ठोकर मारते हुए हवा में गोली फायर करते हुए उसपर हथियार तान दिया और कलेक्शन का 40 हजार 555 रुपए लूट लिया। गोली की आवाज सुनकर जबतक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तबतक तीनों अपराधी उत्तर की दिशा में हथियार लहराते हुए भाग गए। घटना के सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने भी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की।

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