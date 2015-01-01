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विधानसभा चुनाव:जिले में 56.56 % वोटिंग

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा के चारों विसों में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान
  • बिहारीगंज में सर्वाधिक 58.03 %
  • आलमनगर में सबसे कम 55.09 %
  • लाेकतंत्र का महापर्व : आखिरी समय के एक घंटे में बिहारीगंज में सबसे अधिक 4% मतदान

लोकतंत्र का महापर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को संपन्न हो गया। ईवीएम खराबी की छिटपुट घटनाओं को छोड़ जिले के चारों विधानसभा में कहीं से भी गड़बड़ी तथा अशांतिपूर्ण मतदान की सूचना नहीं मिली। जिले के चारों विधानसभा अंतर्गत 12 लाख 93 हजार 428 मतदाताओं में से कुल 7 लाख 24 हजार 319 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि शाम 6 बजे तक 56.56 % मतदान हुआ। कहीं से भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। विधानसभावार मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक आलमनगर में 4%, बिहारीगंज में 7.6%, सिंहेश्वर में 7.28% और मधेपुरा में 4% मतदान हुआ। आलमनगर और मधेपुरा में शुरुआत के दो घंटे में काफी धीमा मतदान हुआ। लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया दोनों जगहों पर मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता चला गया। 11 बजे में इन दिनों विधानसभा में 19.67 % और 23.4% मतदान हो गया। जबकि सुबह में आगे चल रहे बिहारीगंज में 17.8% और सिंहेश्वर में 13.82% ही मतदान रहा। लेकिन दोपहर के एक बजे तक आलमनगर में 36.7% मतदान हो गया। जबकि बिहारीगंज में 32.9%, सिंहेश्वर में 33.47% और मधेपुरा में 32.42% ही मतदान हो पाया। लेकिन मधेपुरा विधानसभा में सभी को पीछे छोड़ते दोपहर तीन बजे तक सर्वाधिक 49.1% मतदान हो गया। जबकि आलमनगर में 44.65%, बिहारीगंज में 48.03% और सिंहेश्वर में 43.27% ही मतदान हो पाया। शाम 5 बजे तक मधेपुरा में सर्वाधिक 56.39% और आलमनगर में सबसे कम 50.52% मतदान हो पाया। इसी तरह से बिहारीगंज में 54.3% और सिंहेश्वर में 55.16% मतदान हुआ।

चुनाव मैदान में थे दो मंत्री समेत 60 प्रत्याशी
चारों विधानसभा क्षेत्र से पांच महिला समेत 60 प्रत्याशी मैदान में खड़े थे। सिंहेश्वर विस से जदयू से एससी-एसटी कल्याण मंत्री डॉ. रामेश ऋषिदेव और राजद से चंद्रहास चौपाल, मधेपुरा विस से राजद से प्रो. चंद्रशेखर, जदयू से निखिल मंडल, जाप से पप्पू यादव और लोजपा से साकार यादव। बिहारीगंज से जदयू के निरंजन कुमार मेहता, कांग्रेस से सुभाषिनी यादव, लोजपा से विजय कुमार सिंह और जाप से ई. प्रभाष कुमार मैदान में थे। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, राजद से ई. नवीन निषाद मैदान में थे।

चुनाव में लगाई गई थी 60 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स
निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर जिले के सभी 1869 मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। चुनाव के दौरान गड़बड़ी को लेकर सुखियों में रहे मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता खामोशी के साथ मतदान कर रहे थे। सभी दलों एवं प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भी मतदाताओं की खामोशी को देखकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। काफी कुरेदने के बाद अपने समर्थक एवं दलीय प्रत्याशी के जीत का दावा कर खिसक जाते थे। मतदान केंद्र पर तैनात करने के लिए 60 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स भेजी गई थी। इसके पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य पदाधिकारियों दिनभर गश्त लगाते रहे।

वाहन चेकिंग के दौरान 1.80 लाख रुपए जब्त
चौसा | फुलौत ओपी की पुलिस ने शनिवार की सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक की डिक्की से 1.80 लाख रुपए बरामद किया। ओपी प्रभारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि बजराहा निवासी जवाहर गुप्ता के पुत्र गुलशन कुमार की बाइक की डिक्की से 1.80 लाख रुपए बरामद किया गया। बरामद रुपए के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है।

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