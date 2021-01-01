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छापेमारी जारी:6.12 लाख की लूट मामले का नहीं हुआ खुलासा

मधेपुराएक घंटा पहले
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सिंहेश्वर बाजार के मेन रोड में एमएलडीपी पेट्रोल पंप के आगे संचालित एक फायनांस कंपनी के कर्मियों से 22 जनवरी को दिन-दहाड़े हुई 6.12 लाख रुपए लूट मामले का अबतक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस लगातार संदिग्धों के छुपने के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है।

22 जनवरी की दोपहर को मैनेजर और तीन फील्ड स्टाफ से 6 लाख 12 हजार 910 रुपए लूटे गए थे। मामले में एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया कि पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

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