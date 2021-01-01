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कार्रवाई:इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन एक फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, भेजा जेल

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • कदाचार के आरोप में 4 परीक्षार्थी निष्कासित, 615 अनुपस्थित

इंटरमीडिएट परीक्षा के तीसरे दिन मधेपुरा में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कदाचार के आरोप में चार परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया गया। जिले के 38 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा हो रही है। बुधवार को प्रथम पाली की परीक्षा में तीन परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप निष्कासित किया गया। जबकि द्वितीय पाली में एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया। बुधवार को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षा में कुल 615 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए।

मामले की जानकारी देते हुए डीईओ जगतपति चौधरी ने बताया कि प्रथम पाली में 12033 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 248 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान टीपी काॅलेज में कदाचार के आरोप में दो परीक्षार्थी और सिंहेश्वर के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय से एक परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया।

जबकि सीएम साइंस डिग्री काॅलेज से एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थी का नाम मो. राफिल बताया जा रहा है, जो विकास कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं उन्होंने बताया कि द्वितीय पाली में 15187 परीक्षार्थी उपस्थित और 367 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

डीएम ने किया परीक्षा केंद्र का निरीक्षण, निर्देश

मधेपुरा. डीएम श्याम बिहारी मीणा ने बुधवार को ग्वालपाड़ा स्थित इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने केंद्र पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा कक्ष के भीतर रौशनी की समुचित व्यवस्था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन, मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति सहित कई अन्य बिंदुओं की जानकारी ली। मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को परीक्षा कक्ष के भीतर प्रवेश नहीं करने देने का निर्देश दिया।

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