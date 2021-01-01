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छापेमारी:45 लाख लूट मामले में एक संदिग्ध को लिया हिरासत में

मधेपुरा12 मिनट पहले
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  • लक्ष्मीपुर और परमानंदपुर में छापेमारी

जदिया में दो दिन पूर्व हुए 45 लाख लूटकांड में शंकरपुर थाना क्षेत्र के बरियाही से एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि पुलिस नहीं करना चाह रही है। लेकिन जिसको पुलिस ने उठाया है, वह संदिग्ध ही है। दूसरी ओर, सुपौल जिले के विभिन्न थानों के साथ-साथ मधेपुरा जिले के शंकरपुर, कुमारखंड, श्रीनगर आदि थानों की पुलिस भी लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है।

पुलिस ने कुमारखंड प्रखंड के लक्ष्मीपुर में कुख्यात पंचानन साह और परमानंदपुर में भी अर्जुन साह के घर पर छापेमारी की। हालांकि इन दोनों स्थानों से पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। सोमवार को जदिया बाजार स्थित पेट्रोल पंप के समीप एनएच-327 ई पर दोपहर में एसबीआई के एटीएम में कैश वैन से रुपए डालने जा रहे गनमैन की हत्या कर 45 लाख रुपए लूटकर अपराधी कुमारखंड की ओर भाग गए थे।

इस मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है। वीरपुर एएसपी रामानंद कौशर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान और गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

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