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वारदात:पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, मौके पर मिला कट्‌टा व कारतूस

घैलाढ़3 घंटे पहले
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घटनास्थल पर पड़ा कट्‌टा।
  • सुबह खेत जाने के दौरान ग्रामीणों ने सड़क के किनारे पड़ा देखा शव
  • बोले थानाध्यक्ष- जांच के बाद मामले में होगी आगे की कार्रवाई

विधानसभा चुनाव को लेकर लोकल पुलिस के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पारा मिलिट्री फोर्स भी जिले के विभिन्न थानों में मौजूद है। बावजूद घैलाढ़ थाना क्षेत्र के रतनपुरा पंचायत के संगीतवा गांव में बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गम्हरिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा गांव निवासी 35 वर्षीय श्याम यादव के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण पटेदारी के बीच पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। मृतक पर भी हत्या समेत अन्य कई मामले दर्ज थे। जानकारी के अनुसार रतनपुरा पंचायत के संगीतवा बहियार में जब गुरुवार की सुबह ग्रामीण शौच के लिए गए तो एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना घैलाढ़ थानाध्यक्ष को दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्तपताल भेज दिया। इसके साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने एक बाइक, एक कट्टा एवं तीन कारतूस भी बरामद किया। हांलाकि केस दर्ज होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि मामले में पटेदारी के लोगों को नामजद किया जाता है या फिर किसी और मामले का जिक्र किया जाता है। हालांकि सदर अस्पताल में मृतक की पत्नी अमेरिका देवी का कहना था कि जिन लोगों से विवाद चल रहा है, उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल केस दर्ज करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। थानाध्यक्ष रामनारायण यादव ने बताया कि शव की पहचान कर ली गई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

50 वर्ष से चल रही है दो पक्षों में खूनी रंजिश
बताया जा रहा है कि गम्हरिया थाना क्षेत्र के फुलकाहा गांव में लगभग 50 वर्ष से दो पटेदारों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। जमीन के साथ-साथ अन्य छोटे-छोटे मामलों को लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पटेदारी के मोहन यादव व मृतक श्याम यादव के पिता कैलू यादव के बीच अदावत रही है। दोनों पक्ष, एक-दूसरे पर कभी हमला कर सकते थे। रंजिश के शुरुआती दौर में कैलू यादव के चाचा-चाची की हत्या हो गई थी। इसमें मोहन यादव के परिजन पर आरोप लगा। इसके बाद वर्ष 2011 में मोहन यादव को दबिया से काटकर हत्या कर दी गई। इसमें श्याम यादव आदि पर आरोप लगा। इसके बाद वर्ष 2013 में श्याम यादव की मां की हत्या कर दी गई। इसमें मोहन यादव के परिजनों पर आरोप लगाया। इस साल फरवरी में मोहन के पुत्र नारायण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें श्याम यादव समेत अन्य पर आरोप लगा। इस बार श्याम यादव की ही गोली मारकर हत्या कर दी गई।

चार दिन पूर्व सिंहेश्वर-गम्हरिया के बीच हुई थी दोनों पक्षों में झड़प
लोग बताते हैं कि चार दिन पूर्व भी सिंहेश्वर-गम्हरिया के बीच सड़क पर दोनों पक्षों का आमना-सामाना हो गया था। गनीमत रही कि उसी समय एक स्कॉर्पियो आ गई। उन लोगों को लगा कि पुलिस आ रही है। इसके बाद एक पक्ष भाग गया। जबकि सूचना मिलने पर दूसरे पक्ष का मामला जानने को पुलिस भी आई। आशंका जताई जा रही है कि उस दिन भी कोई बड़ा कांड हो जाता।

26 फरवरी को भोज से वापस आने के दौरान हुई थी नारायण यादव की हत्या
गम्हरिया थाना क्षेत्र के टेरही परवाहा पुल से आगे टेरही गांव जाने वाले रास्ते पर पुल के पास 26 फरवरी की रात को भोज से खाकर लौटने के क्रम में फुलकाहा वार्ड-2 निवासी मोहन यादव के पुत्र नारायण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उसे कनप‌टी, छाती और पेट में गोली मारी थी। इसमें श्याम यादव समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। वर्ष 2013 में गम्हरिया थाने में दर्ज हत्या के केस में नारायण यादव भी आरोपी था।

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