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मारपीट का आरोप:फसल काटने के विवाद में मारपीट, छिनतई का आरोप

ग्वालपाड़ाएक घंटा पहले
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  • सुखासन पंचायत की वार्ड-10 का मामला

अरार ओपी क्षेत्र के सुखासन पंचायत की वार्ड-10 निवासी सुनीता देवी ने गांव के ही विनोद यादव, तपेश्वरी यादव, सूरज यादव, सुजीत यादव आदि पर मामला दर्ज करवाया है। अपने आवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा कि उसकी खेत में लगे गेहूं तथा गोभी के फसल को काटकर बर्बाद कर दिया।

जब इसको लेकर उसके पति तथा भैंसुर ने मना किया तो वे सभी व्यक्ति ने मारपीट की। इस दौरान छिनतई का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद गांव में पंचायत के माध्यम से फैसला करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग पंचायत को मानने से इनकार कर दिए। तब जाकर अरार ओपी में आवेदन दाखिल किया। ओपी अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के अाधार पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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