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परीक्षा:बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा 23 से होगी

मधेपुराएक घंटा पहले
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बीएनएमयू में बीएड फर्स्ट ईयर के तीसरे पेपर की परीक्षा 23 नवंबर को होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही शेष बचे पेपरों की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

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