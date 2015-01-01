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त्योहार:जिले में 30 करोड़ रुपए का कारोबार सर्राफा में 5 करोड़ की खरीदारी

मधेपुरा33 मिनट पहले
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धनतेरस के मौके पर गुरुवार को मुरलीगंज मेंेे सोनी ज्वेलर्स में खरीदारी करते लोग।
  • धनतेरस पर सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की जुटने लगी थी भीड़
  • आज भी धनतेरस को ले उत्साहित हैं दुकानदार
  • प्लास्टिक से बने डाइनिंग सेट, कुर्सी से लेकर पीतल के बर्तन की दुकानों पर रही भीड़

हल्की ठंड के एहसास के बीच गुरुवार को जिलेभर में धूमधाम से धनतेरस मनाया गया। हालांकि शुक्रवार को भी धनतेरस मनाए जाने को लेकर व्यवसायी उत्साहित दिख रहे हैं। इस मौके पर कई सेक्टरों में उम्मीद के मुताबिक लोगों ने जमकर खरीदारी की। जबकि कुछ सेक्टर में उम्मीद से काफी कम खरीदारी हुई। कोरोना को लेकर काफी समय से ठहरे बाजार को धनतेरस ने संजीवनी दिया है। जिलेभर के कारोबारियों की माने तो इस बार सोने-चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश आैर जेवरात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्राॅकरी और वाहनों की लगभग 30 करोड़ रुपए के आस-पास का कारोबार हुआ। धनतेरस को लेकर सुबह से दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। खरीदारी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। कई लोगों को अपने-अपने घरों से ऑनलाइन सामान की बुकिंग करते हुए भी देखा गया। ऐसे लोगों ने धनतेरस पर खरीदारी की सिर्फ रस्म अदायगी की। सिंहेश्वर की अर्चना वत्स ने बताया कि उन्हें मोबाइल खरीदना था। ऑनलाइन पर बाजार से सस्ता रेट पर मोबाइल उपलब्ध था, तो वहीं बुकिंग कर लीं। ज्योति मंडल ने कहा कि उन्हें बर्तन का सेट लेना था, जाे बाजार से ही खरीद लिया। ममता देवी ने कहा कि उसने अपनी बेटी के लिए लैपटॉप खरीदा। इस तरह से देखें तो बाजार में नकद खरीदारी के साथ-साथ ऑनलाइन भी बुकिंग की गई। जबकि आशंकाओं को देखते हुए दुकानदारों ने ग्राहकाें को लुभाने का पूरा प्रबंध कर रखा था। प्लास्टिक से बने डाइनिंग सेट, कुर्सी से लेकर पीतल, कांसा और एल्युमिनियम के बर्तन की दुकानों पर ज्यादा भीड़ दिखी।

उम्मीद के अनुरूप लोगों ने की खरीदारी
हाल के दिनों में सोने और चांदी के रेट में हुई वृद्ध का कोई खास फर्क नहीं देखा गया। खासकर आने वाले दिनों में शादी-ब्याह के लग्न को देखते भी महिलाओं ने जेवरात की खरीदारी की। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिलेभर में पांच करोड़ से ज्यादा के सोने और चांदी के सिक्के और जेवरात की बिक्री हुई। जिला स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष इंद्रदेव स्वर्णकार ने कहा कि बहुत मंदा तो नहीं कहा जा सकता, पिछले साल की ही तरह मार्केट रहा। मुरलीगंज के काशीपुर रोड के सोनी ज्वेलर्स के पंकज साेनी और प्रकाश सोनी ने कहा कि धनतेरस पर लोगों ने उम्मीद के अनुसार खरीदारी की।

घरौंदे और मिट्‌टी की प्रतिमा भी खूब बिकी
धनतेरस पर मिट्‌टी से बनी लक्ष्मी एवं गणेश जी की प्रतिमाओं की खूब बिक्री हुई। दुकानदारों का कहना था कि यह बिक्री शनिवार को दीपावली तक होगी। 30 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति जोड़े की दर से प्रतिमाओं की बिकी हुई। जबकि अलग-अलग डिजाइन के घरौंदे का भी अपना बाजार दिखा। लकड़ी के घरौंदे 200 से 500 रुपए तक में बिके।

बेटे की अकाल मृत्यु रोकने के लिए जलाते हैं यम का दीया
दीपावली के एक दिन पहले यम का दीया जलाने का प्रावधान है। मान्यता है कि वर्षों पहले हेम नाम के एक राजा के पुत्र की शादी के दसवें दिन ही मृत्यु तय थी। यमराज जब राजा के पुत्र की मौत के बाद उसकी पत्नी यमदूत के पैर में लटक कर काफी विनती की थी। इससे यमदूत काफी दुखी होकर यमराज राजा के पुत्र की मृत्यु टालने का कोई उपाय पूछा था। उस समय यमराज ने यमदूत को बताया कि अगर कोई भी मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (13वें दिन) शाम के समय अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। इसलिए महिलाएं देर रात घर के बाहर दीपावली के एक दिन पहले कच्चे मिट्‌टी के दीये को जलाती हैं और फिर उस दीये को पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं। दीप जलाने के बाद घर के सदस्य बाहर नहीं निकलते हैं, ताकि दीपक पर उनकी नजर न पड़ जाए।

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