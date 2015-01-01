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तैयारी:इस माह के अंत तक जिले में कोल्ड चेन की व्यवस्था होगी सुदृढ़

मधेपुरा2 दिन पहले
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व्यवस्था का निरीक्षण करते अधिकारी।
  • कोरोना वैक्सीन के भंडारण को लेकर उपलब्ध कराया जा रहा है फ्रीजर

कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए बनी वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सदर अस्पताल एवं प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है । सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण की सफलता के लिए जिले में दिसंबर माह के अंत तक सभी कोल्ड चेन की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कोल्ड चेन की व्यवस्था सुदृढ़ होने से वैक्सीन की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। विदित हो कि मधेपुरा जिले में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों एवं आईसीडीएस कर्मियों के डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। इसके लिए जिलास्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। पिछले दिनों टास्क फोर्स की बैठक भी हुई थी। वहीं प्रखंडों में भी प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है। इस संबंध मंे बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयारी की समीक्षा भी की जा रही है।

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