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सुविधा:चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कर सकते हैं शिकायत

मधेपुरा3 घंटे पहले
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जिले की चारों विधानसभा में सात नवंबर को होने वाले मतदान को शंातिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आधा दर्जन प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। जारी विज्ञप्ति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा है कि अगर किसी भी मतदाता अथवा आम नागरिकों को कहीं भी चुनाव से संबंधित गड़बड़ी मिलती है तो वे सीधे संबंधित प्रेक्षकों के मोबाइल पर इसकी सूचना दे सकते हैं। आमलाेगों को सूचित किया गया है कि सभी प्रेक्षकांे का कार्यालय जिला मुख्यालय स्थित अतिथि गृह में रखा गया है। कोई भी व्यक्ति सुबह पांच से शाम छह बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं आमजन टेलीफोन संख्या- 06476-222908 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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