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नोटिस:परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित चार शिक्षकाें की शिकायत

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • डीईओ ने कहा- भेजा गया है सभी को नोटिस

सदर प्रखंड के अनुग्रह उच्च विद्यालय सुखासन चकला के परीक्षा केंद्र संख्या 6904 पर परीक्षा ड्यूटी से कई शिक्षक गायब रहे। इस कारण परीक्षा संचालन में परीक्षा केंद्राधीक्षक अच्युतानंद प्रसाद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशान केंद्राधीक्षक अच्युतानंद प्रसाद ने डीईओ को पत्र लिखकर ड्यूटी से गायब चार शिक्षकों की शिकायत की है।

शिकायत पत्र में कहा गया है कि केंद्र संख्या 6904 पर शिक्षक आलोक कुमार, मनोज कुमार, नीतीश कुमार और सीमा परवीन परीक्षा ड्यूटी से गायब रहीं। समय पर उपस्थित नहीं होने पर इन सभी शिक्षकों को कई बार फोन किया गया, लेकिन इन सबों के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। जिसके कारण परीक्षा संचालन में एक ही शिक्षक के द्वारा परीक्षा संपन्न कराया गया है।

गौरतलब हो कि पत्रांक 138 दिनांक 31 एक 2021 के द्वारा भी इस केंद्र पर 12 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन इसमें भी कुछ शिक्षक के द्वारा योगदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में परीक्षा संचालन में काफी परेशानी हो रही है। इस बाबत डीईओ जगतपति चौधरी ने बताया कि जितने शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं, सबों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब आने के बाद कार्रवाई की जाएगी

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