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अवैध वसूली की शिकायत:अधिक पंजीयन शुल्क लेने की कुलपति से शिकायत

मधेपुराएक घंटा पहले
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अभाविप के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कुलपति को आवेदन देकर विभिन्न बीएड कॉलेजों में छात्र-छात्राओं से पंजीयन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत की है। जिला संयोजक अमोद आनंद ने कहा कि विवि के निर्देशों की अनदेखी कर बीएड कॉलेजों में छात्रों का आर्थिक दोहन किया जा रहा है।

उन्होंने मांग किया कि विवि संबंधित प्राचार्य पर अविलंब कार्रवाई करें। साथ ही निर्देश जारी करें कि पंजीयन के नाम लिए गए अधिक शुल्क छात्रों को वापस किया जाए। वहीं कोसी विभाग सह संयोजक शशि यादव ने कहा कि छात्रों का शुल्क वापस नहीं किया जाता है तो अभाविप उग्र आंदोलन करेगा। मौके पर छात्र सुशील कुमार, आनंद कुमार व अन्य छात्र मौजूद थे।

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