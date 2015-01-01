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आक्रोश:शंकरपुर को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली संपर्क सड़क जर्जर, बढ़ा आक्रोश

शंकरपुरएक घंटा पहले
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मौजमा पेट्रोल पंप के समीप टूटी सड़क पर जमा पानी।
  • आए दिन होत रहती है दुर्घटना फिर भी अनजान बने हैं अधिकारी

प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक जाने वाली संपर्क सड़क के साथ-साथ प्रखंड की अधिकांश सड़कों की हालत दयनीय है। लगभग सभी सड़कें कई वर्षों से जर्जर और बदहाल स्थिति में है। प्रखंड की मुख्य सड़कों में बड़े-बड़े गड्‌ढे बन गए हैं। स्थिति यह है कि मुख्य सड़क बनने के बाद से आज तक इसके मेंटेनेंस को लेकर न तो विभागीय अधिकारी गंभीर रहे और न ही इस इलाके के जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। सड़क का मेटल व गिट्‌टी उखड़ने के कारण गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग चोटिल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस रोड से भारी वाहनों के गुजरने के दौरान सड़क की गिट्‌टी छिटकते रहती है। कई बार राहगीरों के साथ ही छात्र भी भी चोटिल हो चुके हैं। जानकारी हो कि शंकरपुर बाजार से सोनवर्षा होते हुए सिंहेश्वर, मधेपुरा तक जाने वाली यह मुख्य सड़क है। सड़क की दयनीय हालत के कारण इस सड़क पर चलना लोगों लिए मुसीबत बन गया है। ऐसा ही हाल त्रिवेणीगंज अनुमंडल की ओर से शंकरपुर बाजार होते हुए बिरेली बाजार होते हुए मधेपुरा जाने वाली करीब 16 किलोमीटर की संपर्क सड़क है। यह सड़क कई वर्षों से जर्जर होकर जानलेवा बनी हुई है। वहीं शंकरपुर बाजार से निशिहरपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत भी जर्जर है। प्रखंड मुख्यालय से जिला की जोड़ने वाली सड़क हो या शंकरपुर से परसा जाने वाली सड़क, सभी सड़कों की बदहाल स्थिति बनी हुई है। वहीं तितुआहा सीमा से हसनपुरा होते हुए सिंहेश्वर जानेवाली करीब 20 किलोमीटर की सड़क जर्जर हो गई है।

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