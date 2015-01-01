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परेशानी:पटाखा व्यवसायियों की बढ़ी परेशानी

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • इस बार व्यवसाय पर पड़ा है प्रतिकूल असर : संतोष

विधानसभा चुनाव व कोरोना संक्रमण की दोहरी मार से पटाखा व्यवसायी परेशान हैं। आलम यह है कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी दुकानों की रौनक नहीं बढ़ी है। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो पटाखा व्यवसायियों को लाखों की क्षति हो सकती है। जानकारी के अनुसार चुनाव तथा कोरोना की दोहरी मार से पटाखा व्यवसायियों का व्यवसाय चौपट हाे गया है। आचार संहिता लागू रहने के कारण खुदरा व्यवसायी का आना-जाना कम हो गया। कारण कि 50 हजार रुपए से अधिक का कैश लाने वाले व्यवसायियों पर पुलिस की कड़ी नजर थी और राशि जब्त कर ली जाती थी। लिहाजा दूसरे जिले से आने वाले पटाखा व्यवसायी खरीदारी नहीं कर पाए। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है जिसका असर इस व्यवसाय पर साफ देखने को मिल रहा है। पटाखा के थोक विक्रेता संतोष कुमार की माने तो व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बिक्री आधी से भी कम हो गई है। अनुमान है कि यही हालत बना रहा तो लाखों की क्षति हो सकती है। विदित हो कि दीपावली को लेकर थोक विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कंपनियों के खाते में अग्रिम राशि के रूप में लगभग 15-20 लाख रुपए जमा किया था। समय पर पटाखा आ भी गया लेकिन बाजार में मंदी रहने के कारण बिक्री नहीं होने से महंगे पटाखे गोदाम में पड़े हैं।

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