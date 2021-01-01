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केंद्राधीक्षक पद पर बदलाव:मुरलीगंज के बीईओ बनाए गए इवनिंग कॉलेज के सीएस

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • पूर्व सीएस ने कहा-झूठी शिकायत की गई

सेंटर इंचार्ज पद से हटाए जाने पर इवनिंग कॉलेज के तत्कालीन केंद्राधीक्षक रूप नारायण यादव ने डीएम को आवेदन देकर उन्हें अवैध तरीके से केंद्राधीक्षक पद से हटाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखे पत्र में कहा है कि परीक्षा केंद्र संख्या 6318 इवनिंग कॉलेज मधेपुरा में इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर उन्हें सीएस बनाया गया था।

इस दौरान उन्होंने निर्देशों का पालन करते हुए दो दिन तक अच्छे से परीक्षा का संचालन किया। लेकिन उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। बिना नोटिस के ही उन्हें केंद्राधीक्षक पद से से हटा दिया गया।

मालूम हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय आदेश पत्र जारी कर कहा गया कि परीक्षा केंद्र इवनिंग कॉलेज मधेपुरा के केंद्राधीक्षक रूपनारायण यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा केंद्र इवनिंग कॉलेज की स्थलीय जांच कराई गई। डीपीओ की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया कि केंद्राधीक्षक को परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। मुरलीगंज के बीईओ सूर्य प्रसाद यादव को नया केंद्र अधीक्षक बनाया गया।

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