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मांग:नॉर्थ कैंपस में कैंटीन शुरू करने की उठी मांग

मधेपुराएक घंटा पहले
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बीएनएमयू के नॉर्थ कैंपस में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण छात्र-छात्राओं को खाने-पीने का समान खरीदने में परेशानी होती है। पीजी में अध्ययनरत छात्रों ने कुलपति से कैंपस में जल्द कैंटीन की खुलवाने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि कैंटीन खुल जाने से हम लोगों को सहूलियत होगी।

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