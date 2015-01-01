पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष को हटाने की मांग

मधेपुरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भाजपा आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विभाग के जिला संयोजक अभिषेक कुमार आनंद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अस्थायी अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यास पर्षद के अध्यक्ष जैन धर्म के विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं एवं हिंदु धर्म की जानकारी नहीं है। उनके विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में में कई मुकदमे भी चल रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि मधेपुरा जिले के अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का अध्यक्ष बनाया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें