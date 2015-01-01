पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विस चुनाव:‘शांतिपूर्ण मतदान का समापन हमारा लक्ष्य’

ग्वालपाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

विस चुनाव को लेकर गुरुवार को ग्वालपाड़ा और अरार ओपी पुलिस के साथ एसएसबी के जवानों के द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान जहां एनएच-106 से गुजर रहे वाहनों की तलाशी ली गई, वहीं पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन की नसीहत भी दी गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस के द्वारा गाड़ी के अंदर-बाहर विशेष रूप से सर्च किया जा रहा था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस प्रशासन का लक्ष्य शांतिपूर्ण मतदान कराना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें