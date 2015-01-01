पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तैयारी:भयमुक्त मतदान के लिए किया फ्लैग मार्च

आलमनगर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान कराने को लेकर लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दौरान प्रशासन द्वारा आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थानाध्यक्ष उदय कुमार कर रहे थे। अर्द्ध सैनिक बल के जवानों द्वारा आलमनगर, लदमा, खुरहान, बसनवारा, बजराहा, महमूदा सहित अन्य जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया। थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में कर सकें, इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें