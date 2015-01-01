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6 जून 2013 को हुआ था शिलान्यास:अगले सप्ताह से जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा 100 सीटों पर नामांकन, 25-26 को पटना में हाेगी काउंसिलिंग

मधेपुरा2 दिन पहले
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जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल काॅलेज
  • इलाज की सुविधा शुरू होने से स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद
  • लंबे समय से उपेक्षित रहे लोगों के लिए डॉक्टरों को दिखाना होगा सेवा का भाव, अब भी मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर नहीं दे रहे अस्पताल में पूरा समय

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लंबे समय तक पिछड़े मधेपुरा समेत कोसी-सीमांचल के लगभग दो करोड़ लोगों की उम्मीदों के अस्पताल जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में अगले सप्ताह से एमबीबीएस के 100 सीटों पर नामांकन होने वाला है। एक सत्र की मान्यता मिली है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गौरीकांत मिश्र को पत्र भेजकर सूचना दी गई है।

एमबीबीएस में इस सत्र से नामांकन की अनुमति एमसीआई ने दे दी है। प्राचार्य ने कहा कि कोसी-सीमांचल के इस क्षेत्र में इस साल मरीजों और डॉक्टर बनने वाले छात्रों को दोहरी खुशी मिली है। सबसे पहले मार्च में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन के साथ-साथ इलाज की शुरुआत की गई। 25-26 नवंबर को पटना में काउंसिलिंग है। इसके बाद दिसंबर तक में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

15-85 के अनुपात में लिया जाएगा नामांकन
प्राचार्य डॉ. मिश्र कहते हैं कि मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसमें 15 सीट ऑल इंडिया रैंकिंग वाले छात्रों से भरे जाएंगे। जबकि 85 सीटों पर नामांकन स्टेट लेवल से भरा जाएगा।

अस्पताल के सुदृढ़ होने की राह कठिन, बहाली नहीं हो पाई है
बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर-प्राध्यापक समेत कुल 505 पद सृजित हैं। लेकिन विडंबना यह कि अब भी यहां स्टाफों की बहाली पूरी नहीं हुई है। एक अदद क्लर्क तक नहीं है। कुछ लोग प्रतिनियोजन पर यहां कार्यरत हैं। इस कारण से कार्यालय का कई कार्य प्रभावित होते रहता है। प्राचार्य ने बताया कि स्टाफ आदि की बहाली के लिए विभाग को लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

781.25 करोड़ की लागत से बना है 500 बेड का अस्पताल, 100 करोड़ की मशीनें लगी है
सबैला में 781.25 करोड़ से 500 बेड का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। 2008 में घोषणा होने के बाद 6 जून 2013 को शिलान्यास किया गया था। 100 करोड़ से अत्याधुनिक मेडिकल मशीने लगी है। ऑपरेशन के लिए बनी 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर की दीवार एंटी बैक्टिरियल पेंट की गई है। एमसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अस्पताल और कॉलेज का स्ट्रक्चर तैयार है। यहां वातानुकूलित 4 लेक्चर थिएटर, 200 छात्रों की क्षमता वाले वातानुकूलित केंद्रीय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, 378 बेड का छात्रावास, 85 बेड का रेसिडेंट छात्रावास और 110 बेड का इंटर्न छात्रावास है।

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