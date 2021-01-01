पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:शराब पीने की पुष्टि के बाद भी 2 लोगों को छोड़ने वाले गम्हरिया थानेदार मनोज सस्पेंड

मधेपुराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 30 दिसंबर को गम्हरिया पुलिस ने शराब पीए होने के आरोप में तीन को किया था गिरफ्तार

30 दिसंबर की रात को शराब पीए लोगों को छोड़ने के मामले में गम्हरिया थानाध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन को एसपी योंगेद्र कुमार ने सस्पेंड कर दिया। यह मामला वैसे तो दबा ही रह जाता, लेकिन मामले की जानकारी होने के बाद दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लगातार कई दिनों तक खबर को प्रकाशित कर इस पूरे प्रकरण के कई पहलुओं को उजागर किया था।

बाद में गम्हरिया से एक पब्लिक पीटिशन बनाकर लोगों ने भास्कर में छपी खबर की कटिंग के साथ डीजीपी और सीएम कार्यालय को भी दी थी। इससे मामले में हलचल बनी रही। दरअसल गम्हरिया थाने में 30 दिसंबर की रात को पुलिस ने शराब पीए होने के संदेह में अशोक कुमार सिंह, अमरदीप सिंह और सोनू साह को पकड़ा था।

उसे गम्हरिया पीएचसी ले जाया गया। जहां इमरजेंसी में पुर्जा कटाकर तीनों को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बिना कोई तकनीकी जांच के रिपोर्ट दे दिया कि वे लोग शराब नहीं पीए हैं। फिर उन तीनों को थाना लाया गया। वहां भी उनकी हरकत शराब पीए जैसी थी। बावजूद इस बात की चर्चा होने लगी कि अब तो अन्य शराबियों की तरह इन लोगों को भी रुपए लेकर छोड़ ही दिया जाएगा।

इसके बाद उस रात ड्यूटी पर रहे ओडी ऑफिसर जयंत कुमार ने थाने में रखे ब्रेथ एनलाइजर मशीन से जांच की तो अशोक कुमार सिंह और अमरदीप सिंह के शराब पीने की पुष्टि हुई। इतने बड़े सबूत होने के बावजूद सुबह में पीआर बांड पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन ने तीनों को छोड़ दिया। चर्चा थी कि इसके एवज में 40 हजार रुपए लिए गए।

डॉक्टर ने हाव भाव देखकर निगेटिव रिपोर्ट बनाकर दी थी

इस प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन लोगों के शराब पीए हाेने की पुष्टि ब्रेथ एनलाइजर मशीन ने की, उसे गम्हरिया अस्पताल के डॉक्टर ने मेनुअली जांच कर निगेटिव रिपोर्ट दिया। शराबियों की जांच करने वाली डॉक्टर अन्नु आनंद का कहना था कि वहां ब्रेथ एनलाइजर मशीन नहीं है। इस कारण से संबंधित व्यक्ति के हाव-भाव और सामान्य पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। उस रात जिन तीनों को अस्पताल लाया गया कि वे शराब पीए जैसा नहीं लग रहे थे।

ओडी ऑफिसर ने वरीय अधिकारी से की थी शिकायत

थानाध्यक्ष बच्चन ने जब तीनों को छोड़ दिया, तो ओडी ऑफिसर ने इसकी शिकायत सदर एसडीपीओ से कर दी गई। इसके बाद बात एसपी तक पहुंच गई। एसपी के आदेश से सदर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार को जांच का जिम्मा मिला। एक जनवरी की रात लगभग आठ बजे वे अचानक से जांच करने गम्हरिया थाना पहुंच गए। उस दिन थाने में सभी स्टाफ के लिए मांस और चावल बना था।

लेकिन तीन घंटे तक इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के द्वारा थाने के सभी स्टाफ समेत पीआर बांड लिखने वाले एक चौकीदार के बेटे तक को घर से बुलवाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ओडी ऑफिसर जयंत कुमार से ब्रेथ एनलाइजर मशीन की रिपोर्ट ली गई। उसके बाद कंप्यूटर से उसके मेमोरी को चेक किया गया।

जांच को लेकर माहौल गमगीन होने के साथ-साथ तनावपूर्ण हो गया। किसी ने खाना नहीं खाया। बाद में कुत्तों को मांस-चावल खिला दिया गया। थानाध्यक्ष मनोज का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ब्रेथ एनलाइजर मशीन से शराब पीए होने की पुष्टि हुई थी। दूसरी ओर, इस बात का भी खुलासा हुआ कि जिन तीन लोगों को पुलिस ने रात को पकड़ कर सुबह में छोड़ा था, उनके संबंध में थाना स्टेशन डायरी भी अंकित नहीं किया गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser