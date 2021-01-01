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मांग:जल्द हटाया जाए हाईटेंशन तार : कृष्णकांत

मधेपुरा4 घंटे पहले
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बिजली विभाग के एसडीओ को आवेदन देने पहुंचे ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
बिजली विभाग के एसडीओ को आवेदन देने पहुंचे ग्रामीण।
  • सिगिंयान पंचायत के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एसडीओ को दिया आवेदन

मधेपुरा विद्युत आपूर्ति केंद्र के एसडीओ को मुरलीगंज प्रखंड के सिगिंयान पंचायत के रानीपट्टी व बौद्धी टोला के दर्जनों ग्रामीणों ने आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि वार्ड संख्या-8 में नदी किनारे बस्ती के कई घरों के ऊपर से हाईटेंशन का तार लटक रहा है। इससे आए दिन किसी अनहोनी की आशंका रहती है। ग्रामीणों ने एसडीओ तारानंद यादव से कहा कि है घर के ऊपर से तार हटाने एवं नदी के ऊपर से गुजर रहे तार के नीचे जाली लगाने का प्रबंध किया जाए। कहा कि इस मामले को लेकर कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की गई है लेकिन अब तक कोई भी कारगर पहल नहीं की गई। ग्रामीणों के साथ एसडीओ से मिलने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णकांत मंजू ने बताया कि कई बार क्षेत्रीय विधायक और विभाग के वरीय अधिकारियों को भी आवेदन दिया गया था पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एसडीओ को आवेदन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। कृष्णकांत ने कहा कि अगर जल्द कोई पहल नहीं हुई तो स्थानीय लोग आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। इस अवसर पर मो. खुर्शीद, मो. कलाम, मो. शहंशाह, मो. जुनेद, मो. कारी, मो. इश्तियाक, मो. अशलम, रवींद्र कुमार, मो. सलाम व मो. अकबर सहित अन्य लोग भी मौजूद थे।

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