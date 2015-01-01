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बीएनएमयू:हिंदी की मौखिक परीक्षा नौ नवंबर को होगी

मधेपुरा3 घंटे पहले
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बीएनएमयू के पीएचडी कोर्स वर्क-2019 के द्वितीय पत्र के 25 अंकों की मौखिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। हिंदी विभागाध्यक्ष ने बताया कि नौ नवंबर को साढ़े ग्यारह बजे विभाग में परीक्षा होगी। इसमें सभी छात्राें की उपस्थिति अनिवार्य है। कहा कि छात्र समय का ध्यान रखें ताकि किसी तरह की परेशानी से बच सकें।

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