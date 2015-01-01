पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सख्ती:सीओ के नेतृत्व में हुई वाहनों की जांच

शंकरपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
शंकरपुर में वाहनों की जांच करते अधिकारी।

विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक, कार समेत सभी वाहनों की जांच की गई। साथ ही साथ वाहनों में सवार यात्रियों की भी तलाशी ली गई। ताकि चुनाव में पैसों के खेल को रोका जा सके। वहीं मौजमा चौक पर सीओ राजेंद्र प्रसाद राजीव के नेतृत्व में वाहनों की सघन जांच हुई। सीओ ने बताया कि विधानसभा चुनाव में विधि- व्यवस्था बनाए रखना है। स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना चुनाव आयोग का मकसद है। किसी भी तरह की चुनाव में बाधा पहुंचाने वाली सामग्री के आदान-प्रदान को रोकना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर नियमित वाहनांे की जांच की जा रही है। ऐसे हर बिंदुओं पर जांच हो रही है, ताकि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सके। इधर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पुलिस ने वाहनों की जांच की।

गम्हरिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
गम्हरिया | विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन और सीओ बुच्ची कुमारी के नेतृत्व में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारी और जवानों ने फ्लैग मार्च की शुरुआत गम्हरिया थाने से की। थानाध्यक्ष मनोज कुमार बच्चन ने बताया कि प्रशासन भयमुक्त चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है। लोग शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान कर सकें इसके लिए पुलिस की पैनी नजर है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें