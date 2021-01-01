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शोक सभा:हेमंत हीरा के निधन से विवि को अपूरणीय क्षति: डॉ. अशोक

मधेपुराएक घंटा पहले
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शहर के कौशल्या ग्राम स्थित मधेपुरा कॉलेज परिसर में बुधवार को विवि कर्मी हेमंत हीरा के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार यादव ने कहा कि उनके निधन से विश्वविद्यालय के साथ-साथ महाविद्यालय को भी अपार क्षति हुई है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। दुख की इस घड़ी में महाविद्यालय परिवार उनके परिवार के साथ है। इस दौरान स्व. हीरा के आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर सामूहिक रूप से ईश्वर से प्रार्थना की गई।

शोकसभा में उपाचार्य डॉ. भगवान कुमार मिश्रा, सहायक प्राचार्य मनोज भटनागर, दिनेश प्रसाद, सच्चिदानंद सचिव, चंदेश्वरी यादव, शोएब आलम, अमल किशोर यादव, तरुण कुमार, संजीव कुमार, ब्रजेश कुमार, संजय कुमार, योगेंद्र यादव, आनंद, सिंटू, नीरज आदि उपस्थित थे।

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