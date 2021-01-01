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खेलकूद:मधेपुरा ने पूर्णिया को 48-26 के अंतर से हराया

मधेपुरा4 घंटे पहले
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कबड्‌डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को कप प्रदान करते अतिथि। - Dainik Bhaskar
कबड्‌डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को कप प्रदान करते अतिथि।
  • जयपालपट्‌टी में कबड्‌डी प्रतियोगिता के फाइनल में मधेपुरा और पूर्णिया के बीच मुकाबला

जयपालपट्टी में पूसी पूर्णिमा मेला के अवसर पर आयोजित अंतर जिला बालक-बालिका कबड्‌डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला गया। बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में मधेपुरा ने एनवायके पूर्णिया को 48-26 के अंतर से हरा दिया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में मधेपुरा ने सहरसा की टीम को 41-33 के अंतर से हराकर कप अपने नाम कर लिया। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन माया विद्या निकेतन की निदेशक चंद्रिका यादव ने नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधेपुरा जिला कबड्‌डी संघ के अध्यक्ष सह राजद जिलाध्यक्ष जयकांत यादव ने की। उन्हाेंने कहा कि कबड्‌डी के क्षेत्र में मधेपुरा नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मधेपुरा में राज्यस्तरीय कबड्‌डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि बीएनएमयू के सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डाॅ. जवाहर पासवान ने कहा कि खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। खेल में हार-जीत लगी रहती है। खिलाड़ियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। खिलाड़ियों को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी हार से घबराना नहीं है और जीत पर इतराना भी नहीं है।

खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला
इस दौरान मौजूद लोगों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा कि आज खेल के क्षेत्र में भी बेहतर कॅरियर बना सकते हैं। इस अवसर पर मधेपुरा जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष देवराज, श्यामल कुमार सुमित्र, महेश्वरी यादव, शिक्षक हरिकिशोर यादव, जयकृष्ण यादव, सूर्यनारायण यादव, अर्जुन यादव सहित अन्य भी थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन मधेपुरा जिला कबड्‌डी संघ के सचिव अरुण कुमार ने किया। निर्णायक की भूमिका में मधेपुरा जिला कबड्‌डी संघ रेफरी बोर्ड के चेयरमैन मनीष कुमार, संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार, राहुल कुमार, नेहा कुमारी, अभिषेक कुमार, रुपेश कुमार, सौरभ कुमार व बादल कुमार सहित अन्य थे।

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