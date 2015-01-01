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लापरवाही:आदर्श बूथों को छोड़कर सामान्य केंद्रों पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • किसी ने याद दिलाया तो कराया गया हाथों को सैनिटाइज, कई बूथों पर बिना मास्क ही किया मतदान

काेरोना को लेकर निर्वाचन आयोग ने भले ही बूथों की संख्या बढ़ावा दिया, कई तरह की सुविधाएं बहाल करवाई। लेकिन शनिवार को हुए मतदान के दौरान कुछेक बूथों को छोड़कर अधिकांश जगहों पर कुछ तो कर्मियों की उदासीनता और कुछ मतदाताओं की उदासीनता के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हाे पाया। हालांकि जिला मुख्यालय के एसएनपीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने आदर्श बूथ समेत अन्य कई आदर्श बूथ पर मतदाताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का काफी हद तक पालन किया। मतदाता कतारबद्ध होकर प्रशासन द्वारा बनाए गए गोले में खड़े नजर आए तो अधिकांश मतदाताओं ने मास्क का भी प्रयोग किया। वहीं मुरलीगंज समेत कई अन्य प्रखंडों के स्कूलों में बने मतदान केंद्र की तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि मतदाताओं में कोरोना वायरस संक्रमण का डर या तो काफूर हो गया है या फिर मजबूरी में कतारबद्ध होकर किसी तरह मतदान कर वह अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेना चाह रहे थे।

दो आदर्श महिला बूथ भी थे

जानकारी के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय के एसएनपीएम उच्च माध्यमिक स्कूल को आदर्श बूथ बनाया गया था। इस स्कूल में दो आदर्श महिला बूथ भी था। यानी कुल मिलाकर स्कूल में आठ बूथ बनाए गए थे। मतदान शुरू होते ही यहां मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी। कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए यहां कालीन पर अलग-अलग सादे रंग के गोले बनाए गए थे। मतदान के लिए अाए मतदाता गोला में खड़े हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। वहीं महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए आदर्श बूथ पर महिलाकर्मियों को ही तैनात किया गया था। शुरू में महिलाओं की संख्या कम रही, जो समय गुजरने के साथ-साथ बढ़ती चली गयी। बूथ पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया था।

अनदेखी : जिम्मेदार भी अपने दायित्वों को भूल गए थे
विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे मतदान का जायजा लेने जब संवाददाता पहुंचा तो देखा कि अधिकांश बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मतदाता एक-दूसरे में गुत्थमगुत्था होकर कतारबद्ध खड़े थे। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर कोविड गाइडलाइन पालन के लिए बनाए गए नियम टूटते रहे। वहां खड़े जिम्मेदार कर्मी भी बेपरवाह बने थे। सिंहेश्वर के हाथी गेट मध्य विद्यालय स्कूल पर बने बूथ संख्या- 46 पर रसोइया बिना ग्लब्स के लोगों की उंगली पर स्याही लगा रही थी। पूछने पर पोलिंग पदाधिकारी कहने लगे कि आप सजग रहिए न। कई मतदानकर्मी भी बिना मास्क के मतदान कराते रहे। सदर अनुमंडल के बालम गढ़िया पंचायत के कई बूथों पर मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पर औपचारिक रूप से थर्मल स्क्रीनिंग का काम चलता रहा। यही हाल कमोबेश जिला मुख्यालय स्थित कई बूथों पर भी रहा।

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