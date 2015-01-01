पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तकरार:दो खेमों में बंटे अधिकारी; सीएस ने डॉ. विमल को प्रभारी से हटाया, आरडीडी ने रहने को कहा

मधेपुरा/ चौसा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फूल माला के साथ लगा डॉ. ज्ञान रंजन का बोर्ड।
  • चौसा पीएचसी में प्रभारी पद को लेकर एक सप्ताह से चल रहा है खेल
  • प्रभारी के रूप में योगदान से पूर्व ही डॉ. ज्ञान रंजन का लग गया बोर्ड

चौसा पीएचसी में प्रभारी पद को लेकर दो डॉक्टरों के बीच ठन गई है। इन दोनों डॉक्टरों के चक्कर में चौसा पीएचसी के अन्य डॉक्टर समेत कर्मी तो दो खेमाें में बंट ही गए हैं। साथ ही सिविल सर्जन और क्षेत्रीय अपर निदेशक भी दो खेमे में बंटते दिख रहे हैं। सीएस ने जहां शंकरपुर से प्रतिनियाेजन पर वहां आए और 25 सितंबर से पीएचसी प्रभारी के पद पर रहे डॉ. विमल कुमार को हटाकर डॉ. ज्ञान रंजन को पीएचसी प्रभारी का चार्ज देने का आदेश जारी किया था। वहीं इसकी काट में डॉ. विमल कुमार ने क्षेत्रीय अपर निदेशक को अपना पत्र भेजा। जिसके आलोक में उन्हें तत्काल पद पर बने रहने को कहा गया है। दो वरीय अधिकारियों के पत्राचार की जद में अस्पताल की व्यवस्था पिछले एक सप्ताह से प्रभावित हो रही है। अलबत्ता तीन दिन पूर्व सीएस से प्रभार मिलने का पत्र मिलने के बाद ही बिना चार्ज ग्रहण किए डाॅ. ज्ञान रंजन ने खुद के नाम से पीएचसी प्रभारी का बोर्ड भी अस्पताल में लगवा लिया। कमरों आैर अस्पताल के गेट को फूल और गुब्बारे से सजाया भी गया। डॉ. ज्ञान रंजन के खेमें के स्टाफ ने खुशी भी जताई, लेकिन जैसे ही क्षेत्रीय अपर निदेशक का पत्र आया, डॉ. विमल के खेमे के लोगों में खुशी हो गई। अलबत्ता बताया जा रहा है कि लोकल लेवल पर दोनों ही डॉक्टरों से सहानुभूति रखने वाले कई जनप्रतिनिधि भी अंदरखाने राजनीति करने में लगे हुए हैं। डॉ. विमल का आरोप है कि वे प्रभार देने की तैयारी कर ही रहे थे कि दो दिन पूर्व बंध्याकरण आॅपरेशन के दौरान उनसे जबरन प्रभार लेने का प्रयास किया गया। इस कारण से मजबूर होकर उन्हें क्षेत्रीय अपर निदेशक को पत्र लिखना पड़ा। जबकि डॉ. ज्ञान रंजन के खेमे का कहना है कि डॉ. विमल सहरसा में रहते हैं। वे अक्सर बिना किसी सूचना के अस्पताल से अनुपस्थित रहते हैं। इस कारण से यहां की व्यवस्था खराब हो रही है।

अनाधिकृत रूप से गायब रहते हैं डॉ. विमल
डॉ. ज्ञान रंजन ने सीएस को लिखे पत्र में कहा है कि डॉ. विमल कुमार को हटाकर उन्हें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। लेकिन वे उन्हें चार्ज नहीं दे रहे हैं। साथ ही परिवार नियोजन ऑपरेशन करने देने में उनके द्वारा दूरभाष पर धमकी देते हुए कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय असामाजिक तत्वों के द्वारा अस्पताल का माहौल खराब किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में गाली-गलौज और धमकी दिया जा रहा है। इस कारण इस तरह के माहौल में इस संस्था में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी, एएनएम व स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्य करने में संकुचित महसूस कर रहे हैं। जिससे इन लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर, डॉ विमल कुमार लगातार अनुपस्थित रहते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के द्वारा दो बार के औचक निरीक्षण में वे अनुपस्थित पाए गए। डॉ. विमल कुमार बिना प्रभार दिए अनाधिकृत रूप से 16 दिसम्बर से अब तक गायब हैं। डॉ. ज्ञान रंजन के कहा कि ऐसे में उपरोक्त बातों को देखते हुए प्रभार दिलाया जाए।

मानसिक रूप से किया जा रहा प्रताड़ित
दूसरी ओर, डॉ. विमल कुमार ने क्षेत्रीय अपर निदेशक को पत्र भेजकर कहा कि चौसा में प्रभार करने के बाद से उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता पर लगाम लगाते हुए सभी कार्य सुचारु रूप से करना चालू किया ही था कि 12 दिसंबर को असैनिक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ज्ञानरंजन कुमार को प्रभार सौंपने का आदेश दे दिया। डॉ. ज्ञानरंजन कुमार दिनांक 15 सितंबर को ही स्वास्थ्य केंद्र चाैसा में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में योगदान किए हैं। उनका अभी न ही प्रान नंबर और ना ही पे-स्लिप और ना ही मासिक भुगतान हुआ है। प्रान नंबर के लिए 9 दिसंबर को हस्ताक्षर करवाया गया है। उनके द्वारा ना ही कोई विभागीय परीक्षा और ना ही कोई कोषागार प्रशिक्षण लिया गया है। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा आदेश है। इससे काम करने के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें