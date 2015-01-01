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कार्रवाई:मारपीट में एक घायल, छह के खिलाफ प्राथमिकी

मधेपुरा3 घंटे पहले
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परमानंदपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या-13 में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सदर थाने में गुरुवार को दिए गए आवेदन में पीड़ित अरुण तांती ने कहा है कि उनके भाई अरविंद तांती, भतीजा बाबुल कुमार, राहुल कुमार, भाई की पत्नी रबिया देवी और बाबुल की पत्नी संगीता कुमारी मजमा बनाकर लोहे के रॉड, दबिया, खंती तथा लाठी के साथ आए और मारपीट करने लगे। इन लोगांे ने इस दौरान गाली-गलौज भी किया। बाबुल ने अपने हाथ में रखे दबिया से उनके ऊपर पर प्रहार कर दिया।

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